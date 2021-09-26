الحاجي: الانتخابات مرفوضة وسنواجهها طالما «حفتر» حر طليق

حرض الناشط السياسي، جمال أحمد الحاجي، الشعب الليبي على رفض نتائج الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، وذلك تحت حجة وجود المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي.

وزعم «الخاجي»، في منشور له عبر فيسبوك، قائلا، «الانتخابات حيث ثلثي الشعب في الغرب الليبي مرفوضة “وستواجه” طالما مجرم الحرب العميل خليفة حفتر حر طليق على التراب الليبي».

يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب دعت الأعضاء لمناقشة قانون الانتخابات التشريعية في جلسة الاثنين القادم، فيما انتهى المجلس من قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب.