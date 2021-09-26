«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل بين زوارة وطرابلس

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة مساء اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن الرؤية جيدة إلى متوسطة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى قليلة السحب، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

البحر قليل الاضطراب هذا اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، ويكون خفيف الموج على باقي الساحل.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء قليلة السحب، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.

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