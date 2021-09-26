مصر تجدد دعمها للمسار السياسي الليبي وانتخابات 24 ديسمبر

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم بلاده للمسار السياسي الليبي وجهود إجراء الانتخابات بموعدها في 24 ديسمبر.

وشدد شكري خلال تصريح لقناة حكومية مصرية على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وفك التشكيلات المسلحة؛ تمهيدا لتشكيل حكومة منتخبة، تظهر إرادة الشعب الليبي وفق خارطة الطريق التي استعرضها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بكلمته في الجمعية الأممية.

يشار إلى أن مصر قد أعادت علاقاتها الدبلوماسية مع طرابلس وسط زخم لافت في العلاقة بين البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية