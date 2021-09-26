المنفي: سأحث المرشحين للانتخابات على عدم المشاركة ما لم يكن هناك توافق بينهم

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قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سأحث المرشحين في الانتخابات المقترح إجراؤها في ديسمبر على عدم المشاركة ما لم يكن هناك توافق بينهم على الإطار القانوني للتصويت.

وأضاف المنفي في تصريحات لـ”رويترز” أن هدفه هو ضمان أن تمضي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قدما كما هو مخطط لها في 24 ديسمبر القادم، لافتًا إلى أن عدم وجود رؤية للانتخابات والمرحلة القادمة يعد خطر بحد ذاته.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن المشكلة ليست فقط مشكلة قانونية أو في سن هذه القوانين، بل هي مشكلة سياسية أيضا.

وأشار إلى أن الأساس القانوني للانتخابات يجب أن يوافق عليه كل من البرلمان ومجلس الدولة، وهو هيئة استشارية تم إنشاؤها في عام 2015 من خلال اتفاق سياسي دعمته الأمم المتحدة يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية.

وقال المنفي “الجزئية المتعلقة بقانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، هذا مسار دستوري أكثر من هو ملتزم به هو مجلس النواب ومجلس الدولة”.

وأفاد رئيس المجلس أنه من الضروري التأكد قبل أي انتخابات من وجود اتفاق على أساسها القانوني وأن جميع المرشحين سيقبلون النتائج، مشددًا على ضرورة التضحية في حالة عدم التوافق.

وأوضح المنفي أن التضحية هي أن يخرج المرشحون بمن فيهم رئيس المجلس الرئاسي، من التقدم إلى الانتخابات القادمة في حالة لم يكن هناك توافق بينهم على قبول نتائج الانتخابات.

وتابع أن مجلس الرئاسة لن يتدخل إلا إذا عجزت الهيئات الأخرى، مجلس النواب والمجلس الأعلى والأمم المتحدة ومنتدى الحوار التابع لها، عن‭‭‭ ‬‬‬التوافق على الإطار قانوني.