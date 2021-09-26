شركة الكهرباء: إجراء الصيانة الجسيمة على منظومة الإطفاء بمحطة شمال بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إجراء الصيانة الجسيمة على منظومة الإطفاء الرئيسية بالمياه بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن الصيانة الجسيمة للمنظومة تأتي بعد «العمل الجبار» والجهد المبذول من قبل إدارة السلامة العامة على مضخة الإطفاء بمحرك الديزل، الذي شمل استبدال المحرك وتحوير الربط بين المضخة والمحرك وتركيب كافة المساعدات عليها.

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وبحسب البيان، تم إعداد القاعدة الحاملة لمكونات المضخة وإزالة القاعدة الإسمنتية، لخلق التوافق والتوازن بين خروج المضخة المعد للربط مع شبكة الإطفاء.

وأوضحت الشركة، أنه تم رفع الضغط بالشبكة ومراقبته، وبعد إجراء الاختبارات التشغيلية الأولية كانت النتائج «ممتازة»، وفق البيان، فيما يتم العمل على إدخالها للخدمة مع مجموعة المضخات الأخرى.

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