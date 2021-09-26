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“الاتصالات” توسع نطاق خدمات الجيل الرابع في الجنوب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة الليبية القابضة للاتصالات تفعيلها خدمة الجيل الرابع لشركة المدار الجديد في منطقة تهالا ومطار غات.

وأوضحت الشركة أن الفرق الفنية التابعة لها شرعت في تفعيل الخدمة في المنطقة الجنوبية المحاذية للحدود الجزائرية، في مسعى لتعميم الخدمة في كافة مناطق مدينة غات؛ لتحسين جودة الاتصالات، وتطوير منظومة الاتصالات.

يشار إلى أن سكان منطقة تهالا وغات عموما، نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين خدمات الاتصالات التي تعاني من التذبذب، وسط تعهدات من الشركة القابضة بالعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع؛ لتوسيع خدمات الجيل الرابع، والرفع من جودة الاتصالات في المنطقة الجنوبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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