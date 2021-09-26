التكبالي: الخروج في ميدان الشهداء لم يكن من أجل الشعب

أكد علي التكبالي، عضو مجلس النواب، أن الخروج في ميدان الشهداء بطرابلس، لم يكن من أجل الشعب، مشيرا إلى أن الدبيبة لم يخرق السماء.

وقال التكبالي في تغريدة له، عبر “تويتر”: “ذهب المهرجون والمرتشون والراقصون والحالمون، وبقي ميدان الشهداء يحتوي الجيد والرديء، والعاقل والمجنون”.

وأضاف “بقي البرلمان كما بدأ، والدبيبة لم يخرق السماء. ليس لأن البرلمان صنع العجب، ولكن لأن الخروج لم يكن من أجل الشعب”.

يشار إلى أن ما يسمى بـ”مجلس البحوث والدراسات الشرعية”، التابع لدار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، دعا الليبيين إلى الخروج في مختلف المدن والقرى، أول أمس الجمعة، للدعوة إلى إسقاطِ مجلسِ النواب، على حد تعبيره.

وخصصت حكومة تسيير الأعمال، حافلات أول أمس الجمعة لنقل المتظاهرين من عدد من المدن إلى طرابلس، ووفرت لهم وجبات خفيفة قبل إعادتهم ليلا إلى مدنهم، وألقى رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة كلمة للمتظاهرين في ميدان الشهداء، بعدها شهد قران عدد من الشباب المنتفعين بمنحة مبادرة الزواج والذين أقيم لهم حفل غنائي ليلا احتفالا بعرسهم.

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