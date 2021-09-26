قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن بلاده تهتم بكل ما يحدث في ليبيا، وبشكل خاص وقف إطلاق النار، وأشادت باتفاق «جنيف فور توقيعه»، مؤكدًا أن موريتانيا «تأمل بأن تتم الانتخابات (الليبية) في ظروف جيدة».

جاء ذلك خلال مشاركة ولد الشيخ أحمد، مساء الجمعة بنيويورك، في الاجتماع رفيع المستوى حول «آخر التطورات السياسية في ليبيا»، على هامش الدورة الـسادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن بلاده «مستعدة لأن تكون جزءًا من الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في ليبيا»، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الموريتانية السبت.

– بالصور: المنفي يترأس اجتماع دول جوار ليبيا في نيويورك

وترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء الجمعة، اجتماع دول جوار ليبيا، الذي حضره وزراء خارجية دول الجوار والدول الأفريقية المعنية بالسلام في ليبيا وهم الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا ومصر والسودان وتشاد ومالي والنيجر وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية والكونغو وجنوب أفريقيا وكينيا، والاتحاد الأفريقي».

وخلال الاجتماع أكد المنفي، أهمية الدور الأفريقي في حل الأزمة الليبية، سواء عبر الاتحاد الأفريقي مجتمعًا، أو من خلال جهود بلدان القارة منفردةَ، مشيدًا بمبادرات دول الجوار في رأب الصدع بين الفرقاء الليبيين، ودفع العملية السياسية، من خلال دعم الحوار السياسي ومخرجاته.

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