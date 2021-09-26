ليبيا الان

“الصحة” تبحث تدشين غرفة طوارئ مشتركة مع نظيرتها المصرية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الصحة علي الزناتي إمكانية تشكيل غرفة طوارئ مشتركة مع وزارة الصحة المصرية

جاء ذلك في اجتماع ضم الجانبين عبر الدائرة المغلقة، استعرضا خلاله سبل توحيد الجهود في مكافحة فيروس كورونا، وتزويد مراكز العزل الليبية بالأكسجين الطبي في إطار توسيع أوجه التعاون بين البلدين.

يشار إلى أن الجانبين الليبي والمصري كانا قد وقعا اتفاقية مشتركة في 20 أبريل من العام الجاري، تضمن علاج الليبيين بالمجان في المستشفيات الحكومية المصرية، وتسهيلات أخرى تتعلق بالدراسة ودعم مواجهة كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك