“الصحة” تبحث تدشين غرفة طوارئ مشتركة مع نظيرتها المصرية

بحث وزير الصحة علي الزناتي إمكانية تشكيل غرفة طوارئ مشتركة مع وزارة الصحة المصرية

جاء ذلك في اجتماع ضم الجانبين عبر الدائرة المغلقة، استعرضا خلاله سبل توحيد الجهود في مكافحة فيروس كورونا، وتزويد مراكز العزل الليبية بالأكسجين الطبي في إطار توسيع أوجه التعاون بين البلدين.

يشار إلى أن الجانبين الليبي والمصري كانا قد وقعا اتفاقية مشتركة في 20 أبريل من العام الجاري، تضمن علاج الليبيين بالمجان في المستشفيات الحكومية المصرية، وتسهيلات أخرى تتعلق بالدراسة ودعم مواجهة كورونا.

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