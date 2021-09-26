الزناتي يبحث تدشين غرفة طوارئ مشتركة مع وزارة الصحة المصرية

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، مع غرفة الطوارئ الصحية في مصر، آلية تدشين غرفة طوارئ مشتركة بين الوزارتين، وفق بيان للوزارة عبر صفحتها بفيسبوك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الزناتي، السبت، مع غرفة الطوارئ الصحية في مصر، عبر تقنية «زووم»، بحضور مدير إدارة الطوارئ الصحية، ومدير إدارة المشروعات، ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، ومستشار الوزير ومدير مكتبه.

وناقش الاجتماع تجربة الجانبين، في التصدي لجائحة «كورونا»، إذ تم الاتفاق على توحيد كافة الجهود لمكافحة هذه الجائحة، بالإضافة الى مناقشة موضوع تزويد مراكز العزل بالأكسجين السائل.

وتطرق الاجتماع إلى توسيع أوجه التعاون بين الوزارتين، فيما يخص الجانب الصحي وفق الاتفاق الذي تم بين وزيري الصحة بالبلدين في العشرين من أبريل من العام الجاري.