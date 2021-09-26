الزيات: وجدنا الكثير من السلع الغذائية بها ألوان محظورة ومواد مسرطنة بسوق الكريمية

ليبيا – بدأ مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بحملة على مخازن ومحال السلع التموينية في سوق الكريمية، بأمر من مكتب النائب العام وبإشرافه، إضافة للحرس البلدي.

مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذرع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قال: إن 70% من المحال والمخازن في سوق الكريمية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية. مشيرًا إلى وجود مفتشون من المركز موجودون رسميًا بالسوق.

ووصف التخزين بالمحال والهناجر بـ “السيئ جدًا”، بدءًا من الأرفف إلى ثلاجات التبريد والتجميد، ومشتقات الألبان التي تحتاج إلى التجميد والتي وجدت موضوعة في التبريد.

ونوه إلى أن أغلب العمالة الموجودة بالسوق مصرية، وبدون شهادات صحية، مؤكدًا أن أصحاب المحال لديهم هناجر خلف أسواقهم خاصة بسلع العصائر والمعلبات والبقوليات ومشتقات الألبان وفي حالة يرثى لها.

وأضاف: “وجدنا الكثير من السلع الغذائية بها ألوان محظورة ومواد مسرطنة دخلت بطرق غير شرعية للبلاد، وأغلب المحال أُقفلت ولم تفتتح من جديد منذ بدأنا الحملة، الخميس الماضي؛ لعلمهم بسوء محالهم وتخزينهم”.

كما لفت إلى أن النيابة العامة ستصدر أوامر بفتح من أقفل محاله و”هناجره” بالقوة؛ للكشف عن مدى سوئها.

وأشار إلى أن الحملة مستمرة على جميع الأماكن حيث بدأت الحملة بالمصدر الرئيسي سوق الكريمية.

الزيات اختتم تصريحه بالقول: “لدى المركز منظومة بالمنافذ والمختبرات، بها أسماء الشركات التي تدخل للبلاد سلع تموينية، وحين مطالبتنا أصحاب هذه الشركات بقرار الإفراج من المركز، هناك من يقول ليس لدينا؛ نظرًا لتهريبه السلع بطرق غير شرعية، وهناك من يمدنا بها، ونكتشف أنها مزورة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية