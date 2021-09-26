“بلدي صبراتة” يباشر حصر المباني المخالفة في المدينة

باشرت بلدية صبراتة حصر المباني المخالفة المقامة على أراضي الدولة داخل حدود البلدية، بعد تشكيل لجنة تختص بذلك.

وأوضح عضو المجلس البلدي صبراتة إبراهيم الصويعي بأن اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس البلدي صبراتة، والأجهزة الأمنية المختلفة، وجهاز الحرس البلدي صبراتة، وجهاز الشرطة الزراعية، بدأت بعملية الحصر انطلاقًا من الحدود الإدارية للبلدية شرقًا، وستشمل عملية الحصر كل التعديات على أراضي الدولة حتى الحدود الإدارية غربا وجنوبا وفق بيان البلدية.

يشار إلى أن النائب العام كان قد أصدر أوامره بمنع التجاوزات على أملاك الدولة، وضبط المعتدين، بعد تصاعد الاعتداءات في ظل ضعف الأجهزة الأمنية والرقابية.

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