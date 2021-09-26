المطلوب دوليا بتهمة الاتجار في البشر البيدجا يستقبل اللافي في الأكاديمية البحرية

أثار استقبال عبد الرحمن ميلاد الشهير بـ”البيدجا”، والمطلوب دوليا بتهمة الاتجار في البشر وسرقة وتهريب النفط الليبي، لعضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال زيارته الأكاديمية البحرية في جنزور بطرابلس ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي: “فضائح وسيناريو السراج تُعيد نفسها في غرب ليبيا، بعد قيام عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي بزيارة إلى الأكاديمية البحرية في جنزور غرب طرابلس”.

وأضافوا: “كان في استقبال اللافي، مجرم تهريب البشر والمحروقات المسيطر على ميناء ومصفاة الزاوية عبد الرحمن الميلاد المعروف بـ”البيدجا”.

يشار إلى أن البيدجا، أدرج في عام 2018 من قبل مجلس الأمن على قائمة العقوبات بسبب تورطه في إغراق مركب مهاجرين، بالإضافة إلى أعمال عنف وتعذيب المهاجرين واحتجازهم في سجون سيئة السمعة بمساعد محمد كشلاف القصب -المعاقب هو الآخر-، حيث إن اللافي والبيدجا والقصب جميعهم من مدينة الزاوية.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

