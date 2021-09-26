رئيس معرض ليبيا الزراعي: أعلناً عن يوم وطني للنخلة

أكد رئيس اللجنة التحضيرية لمعرض ليبيا الزراعي، محمد على الهادي، انطلاق المعرض يستهدف نشر ثقافة المعارض بين المزارعين، وإبراز المنتجات الزراعية للفلاح في فزان، وليبيا بشكل عام، والربط بين المنتج والمصنع في مجال الزراعة، وكذلك إبراز الصناعات المصاحبة.

وأضاف الهادي، في تصريحات صحفية رصدتها «الساعة24»، أن المعرض يستمر لمدة خمسة أيام، وأن هذه الدورة تميزت بإعلان اليوم الوطني للنخلة، لما لها من أهمية للمواطن الليبي.

وأوضح أن المعرض شمل عدة أجنحة من الزيتون وزيت الزيتون والتمور ومشتقاتها من رب وخل التمر، فضلًا عن أجنحة الآلات الزراعية ومعدات الري، وكذلك البذور والأسمدة والصناعات السعفية والمنتوجات الزراعية من الحبوب والحمضيات.

وانطلقت أمس السبت، بمحلة تمنهنت ببلدية وادي البوانيس، فعاليات الدورة السادسة لمعرض ليبيا الزراعي، بأرض المعارض بمركز تمنهنت للمعارض، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، وعميد بلدية البوانيس، فيما كانت أول دورة من المعرض افتتحت في العام 2016.