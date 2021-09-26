انطلاق امتحانات شهادة التعليم الأساسي وسط إجراءات احترازية مشددة

انطلقت صباح اليوم الأحد امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 -2021 في مختلف مدارس البلاد.

وقال مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، نقلا عن وزارة التربية والتعليم: إنَّ عدد الطلبة المُتقدمين لإجراء الامتحانات، بلغ 145046 طالبا وطالبة، 75018 منهم من الذكور، و70028 من الإناث، مقيدين بـ 3941 مؤسسة تعليمية تتبع 113 مراقبة تعليمية.

وتخضع الامتحانات لإشراف 20604 ملاحظين، وتجرى في 10302 قاعة مخصصة للامتحانات يراعى فيها التباعد بين الممتحنين، للوقاية من فيروس كورونا.

وثمنت الوزارة جهود المركز الوطني لمكافحة الأمراض في متابعة الإجراءات الاحترازية، والقيام بعمليات الرصد، إلى جانب جهود شركة بريد ليبيا في نقلها الأسئلة إلى لجان الامتحانات كافة.

ويخضع الطلاب قبل دخولهم لقاعات الامتحان إلى قياس درجة الحرارة واستلام كمامة لكل يوم امتحاني، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

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