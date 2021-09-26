ليبيا تسجل 989 إصابة جديدة و18 وفاة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن ليبيا سجلت 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، و1371 حالة شفاء، و18 وفاة.

وأوضح المركز في بيان الوضع الوبائي اليوم الأحد، أن مختبراته استلمت 5826 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 4837 حالة، بينما تأكدت إصابة 989 حالة منها 825 جديدة و164 مخالطة، بنسبة حالات موجبة 17%.

لريتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور وباء كورونا في مارس الماضي في البلاد، إلى 336 ألفًا و980 إصابة، منها 77 ألفًا و479 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 254 ألفًا و895 حالة، فيما سجلت 4606 حالات وفاة.