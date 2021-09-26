145 ألف طالب يؤدون امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

اِنطلقت صباح اليوم الأحد اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 – 2021م في كامل التراب الليبي.

وقال مدير المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد أن عدد الطلبة المُتقدِّمين لإجراء الامتحانات 145046 طالب وطالبة، (75018 منهم من الذكور، 70028 من الإناث)، يدرسون في 3941 مؤسسة تعليمية تتبع 113 مراقبة تعليمية

وأضاف أن الامتحانات تخضع لإشراف 20604 مُلاحظ، موضحاً أنها ستُجرى في 10302 قاعة امتحانية تمَّ مراعاة التّباعد بداخلها

يُشار إلى أن الطلاب المُتقدّمين لهذه الامتحانات يخضعون قبل دخولهم لقاعات الامتحان إلى قياس درجة الحرارة واستلام كمامة لكل يوم امتحاني، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمُجابهة كورونا.

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