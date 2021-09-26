علي زيدان: الانتخاب من خلال الأحزاب هو النظام الصحيح لمنع الفوضى

رأى علي زيدان رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس حزب “نداء القرضابية”، أن نظام الانتخاب من خلال الأحزاب وفق القوائم، هو النظام الصحيح والأجدى لضبط عمل النواب، على حد وصفه.

وقال زيدان، في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نظام الانتخاب من خلال الأحزاب وفق القوائم، هو النظام الصحيح والأجدى لضبط عمل النواب، ومنع الفوضى التي تطبع عمل مجلس النواب الحالي”.

وأضاف “يجب أن يقتصر الأمر على الأحزاب المجازة من لجنة الاحزاب بإدارة القانون بوزارة العدل فحسب”.

‏وتابع “علينا نحن الليبيين فهم التطورات السياسية الراهنة في إقليمنا، واستخلاص العبر منها، لمعرفة كيفية الخروج من أزمتنا الليبية الحالية”.

‏واستطرد “التركيز على الإعداد الجيد لانتخاب مجلس نواب جديد، ورئيسا للبلاد هو الخطوة الأولى والسبيل الوحيد لاستعادة الدولة الليبية والخروج من دوامة الأزمة”.