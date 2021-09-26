طقس ليبيا: سماء صافية ودرجات حرارة معتدلة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من اليوم الأحد.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى اعتدال متوقع في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا سيكون ملحوظا مع منتصف الأسبوع، فيما جاءت تفاصيل الأحوال الجوية بحسب المناطق كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط فترة المساء على المناطق الساحلية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 34) مْ، وتسجل تراجعا من يوم الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة:

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال تكوّن ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الجبل الأخضر.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26-30) مْ على أغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 36) مْ وتسجل اليوم على غدامس(39) مْ ،وتتراجع يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 34) مْ.

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