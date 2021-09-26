المركز يؤكد انخفاض عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي

أكد عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عماد بوشكم، زيادة متوسط عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، فيما سجل انخفاض في متوسط عدد الإصابات المسجلة يوميا، وأضاف أن البلاد ما زالت في حالة الانتشار المجتمعي.
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