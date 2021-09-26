رئيس مجلس النواب وأعضاء اتحاد الطلبة: نؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، السبت، أعضاء اتحاد الطلبة بالجامعات الليبية.

رئيس مجلس النواب، وخلال لقاءه الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، بحث مع أعضاء اتحاد الطلبة عدد من قضايا ومشاكل الطُلاب وشريحة الشباب بشكل عام.

ومن جانبه أكد المستشار صالح على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل ليبيا وتقدم وازهار البلاد مشدداً على أن الشباب هم عُماد المجتمع وبضرورة دعم الطلبة في استكمال دراستهم لدرجات متقدمة من مراحل العلم والمعرفة لتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية من خلال العلم.

كما أكد رئيس مجلس النواب وأعضاء اتحاد الطلبة على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر كونها الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب الليبي وإنهاء حالة الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

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