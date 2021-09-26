مصدر لـ218: اعتقال “الزرزور” وسحب جوازه على خلفية تلاعب بالاستثمارات الليبية

أفاد مصدر لـ218 باعتقال الرئيس التنفيذي السابق لفندق ليدجر بلازا ورئيس الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو”، “زياد الزرزور”، في مدينة بانغي، عاصمة أفريقيا الوسطى، وسحب جواز سفره ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

ويتبع الفندق شركة “ليبيا العربية الأفريقية للاستثمار” التي سبق واتهمت “الزرزور” باستغلال الأزمة الليبية من أجل تسجيل شركة LAICO Centrafrique باسمه.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن زياد استولى على الفندق بالتعاون مع الأطراف التي انقلبت على السلطة في أفريقيا الوسطى سنة 2014، وسط شبهات فساد كبيرة تحوم حول التعاملات المالية للفندق.

وعلمت 218 أن عملية الاعتقال شملت أحد حراس زياد زرزور، ويدعى “حزقيال”، كما تم حجز مدير فندق ليدجر ريمس بن سالم، ومنع المدير الإداري والمالي للفندق، الذي حاول الفرار من السلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى، من السفر بعد سحب جواز سفره.

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