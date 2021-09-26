المركز يعلن ارتفاعا في متوسط متلقي الجرعة الأولى

قال بوشكم إن المركز سجل زيادة في متوسط المطعمين المتلقين للجرعة الأولى، الذي بلغ 14 ألفا و134 يوميا، فيما بلغ عدد المطعمين بالجرعتين 4291 مطعما، مشيرا إلى أن قلة عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها في المنطقة الشرقية تشكل عائقا أمام قراءة الوضع الوبائي هناك.

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