وزارة المالية: إحالة أذونات صرف مرتبات سبتمبر للمصرف المركزي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2021

أعلنت وزارة المالية إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وأكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عبر مكتبها الإعلامي أنه تم صرف مخصصات كلا من منحة الطلبة الدارسين بالخارج حتى تاريخ 30 ديسمبر 2021 ومنح رسوم الدراسة للطلبة وأبناء الطلبة حتى سنة 2021 وأيضا مرتبات موظفي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج حتى تاريخ 30 /6/2021 وأيضا جرى صرف مخصصات الباب الثاني للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية حتى تاريخ 30 أغسطس 2021.