إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي

أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر الجاري إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة، وفق منصة «حكومتنا».

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تخصيص مليارين و250 مليون دينار، لوزارة التربية والتعليم لدعم مرتبات العاملين بالقطاع التعليمي، بدءًا من مرتبات شهر سبتمبر الحالي، على أن تتولى وزارة التعليم تحديد المستحقين.

– الحكومة تخصص 2.25 مليار دينار لدعم مرتبات العاملين بالتربية والتعليم

– الدبيبة يقرر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين اعتبارا من الشهر الجاري

– بليحق يعلق على قرار زيادة مرتبات المعلمين

والخميس، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا لتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب الذي يقر زيادة مرتبات المعلمين «على أن يتم البدء في تنفيذها اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام الجاري» وفق منصة «حكومتنا».

وطمأن الدبيبة العاملين في بقية القطاعات العامة بأن الزيادة في مرتباتهم هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية، وعلى رأسهم العاملون بقطاعي الصحة والداخلية، مؤكدًا أن اعتماد جدول مرتبات موحد لجميع العاملين بالدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا