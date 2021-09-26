لبحث مشاكلهم.. المستشار صالح يلتقي أعضاء اتحاد الطلبة

العنوان-القبة

عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، السبت، اجتماعا مع أعضاء اتحاد الطلبة؛ وذلك لبحث المشاكل التي تواجه شريحة الطلبة وشريحة الشباب بشكل عام.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان له، اليوم الأحد، أن المستشار صالح أكد خلال اللقاء الذي عقد بالقبة، على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل ليبيا وتقدم وازهار البلاد.

كما أكد المستشار صالح على أن الشباب هم عُماد المجتمع وبضرورة دعم الطلبة في استكمال دراستهم لدرجات متقدمة من مراحل العلم والمعرفة لتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية من خلال العلم.

وأكد الطرفان على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر كونها الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب الليبي وإنهاء حالة الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.