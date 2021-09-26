تخصيص 2.250 مليار دينار لدعم مرتبات “قطاع التعليم”

خصص مجلس الوزراء، مليارين ومئتين وخمسين مليون دينار لصالح وزارة التربية والتعليم.

وأشارت الحكومة إلى أن هذا المبلغ سيُخصص لدعم مرتبات العاملين بقطاع التعليم، وذلك وفقًا للقانون رقم 4 لعام 2018، مضيفة أن عملية الصرف ستبدأ من مرتبات شهر سبتمبر الجاري.

ونوهت الحكومة، بضرورة أن تتولى وزارة التربية والتعليم عملية تحديد المستحقين للزيادة، وإحالتهم لوزارة المالية، على أن تتولى وزارة المالية التنسيق مع المصرف المركزي لتوفير القيمة المخصصة لذلك.

وكانت الحكومة قد أعلنت السبت، الإفراج عن 4500 مرتب للعاملين بقطاع الصحة في مدينة غريان.

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