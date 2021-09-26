رحمون: ليبيا على موعد مع طرد جماعة الإخوان التي حولتها لدولة تابعة لتركيا

قال الناطق باسم المصالحة السورية عمر رحمون، إن “الانتخابات الليبية قادمة، والشعب الليبي على موعد قريب للتخلص من تنظيم الإخوان المسلمين الذي اغتصب السلطة وحوّل البلاد إلى مكان للمرتزقة”.

وأضاف رحمون، في تسجيل مرئي، أن جماعة الإخوان جعلت من ليبيا دولة تابعة لتركيا برئاسة رجب طيب أردوغان وتركيا، مؤكدا أن التنظيم حوّل البلاد إلى خرابة بعدما كانت غنية ومستقرة.

وأشار إلى طرد الإخوان من كل دول الجوار في السودان ومصر وتونس والجزائر والمغرب، ولم يبق للجماعة موطئ قدم في منطقة المغرب العربي إلا في ليبيا، قائلا: “الانتخابات القادمة هي الفرصة التاريخية أمام الشعب الليبي لطرط الإخوان”.

ولفت إلى محاولات جماعة الإخوان “التنغيص والتشويش” على الانتخابات المقبلة، قائلا: “مرة يصرحون بأن المبعوث الأممي يتدخل في ما لا يعنيه، ومرة أخرى يقولون بأن خارطة الطريق حادت عن مسارها”.

واختتم بقوله: “هم على قناعة تامة بأنه سيلحق بهم ما لحق بالإخوان في دول الجوار، ونحن نثق بأنه سيتم كنس الإخوان المسلمين من المغرب العربي بشكل كامل”.

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