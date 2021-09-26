مجلس الدولة: البرلمان تعاطى مع الحكومة وكأنها في وضع طبيعي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2021

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر بوشاح أن مجلس النواب تعاطى مع الحكومة وكأنها حكومة مستقرة في وضع طبيعي.

وأضاف بوشاح في حوار مع قناة ليبيا الأحرار أن الحكومة تمهد لعملية انتخابية ستجري في ليبيا 24 ديسمبر القادم معتبرا أن سحب الثقة من الحكومة يمثل تلويثا للمناخ السياسي وعرقلة للانتخابات.

وقال بوشاح إنه كان يتمنى من مجلس النواب أن يدعم الحكومة لتحقيق استحقاقاتها المنوطة بها وكذلك المساهمة في عدم التصعيد مشيرا إلى أن الحكومة قامت بخطوات مهمة للاقتراب من هموم المواطن.