خلال زيارته لأكاديمية الدراسات البحرية.. اللافي يظهر بجانب البيدجا

العنوان-طرابلس

قام عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الأحد، بزيارة أكاديمية الدراسات البحرية بطرابلس، وظهر إلى جانب اللافي المطلوب لدى الإنتربول عبد الرحمن ميلاد المعروف بـ “البيدجا”.

ويعد البيدجا من أخطر مهربي البشر والوقود في المنطقة الغربية وسبق وأن أصدر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، في أبريل 2019 أمرًا بتكثيف عمليات البحث والتحري عنه وإلقاء القبض عليه على خلفية تورطه في تهريب الوقود.

وألقت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في أكتوبر 2020 القبض عليه لتعيد أطلاق سراحه بعد فترة بسيطة.