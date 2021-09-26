لجنة مكلفة من الرئاسي تقف على المشاكل التي تعيق تقديم الخدمات في مناطق الجنوب

ليبيا – اختتمت اللجنة المكلفة من النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني للوقوف على المشاكل التي تعيق تقديم الخدمات في مناطق الجنوب، والعاملين بالشركات المتعثرة في كل من غات، والعوينات، وأوباري، وسبها، والشاطي، والبوانيس أعمالها، بلقائها عمداء البلديات المذكورة، الذين وضعوها في صورة الصعوبات التي تعترض الأعمال في القطاعات الخدمية، ومطالبتهم العمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

اللجنة التي ضمت منسقة المجلس الرئاسي لشؤون الجنوب لدى حكومة الوحدة حنان عبدالقادر غميض، ورئيس الاتحاد العام لنقابة العمال نرمين الشريف، بحثت مع المسؤولين في الجنوب تعثر تقديم الخدمات في جميع المجالات، والأوضاع الإدارية، والقانونية، وبيئة العمل، والسلامة، والصحة المهنية للعاملين في القطاعات، ومنها تعثر صرف مرتباتهم بسبب الأوضاع التي عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية.

كما التقت اللجنة “حراك مهندسي فزان” لبحث مشاكل البنية التحتية بالمنطقة الجنوبية، الذي طالبوا بضرورة استكمال الطريق الدائري الثاني، لتسهيل حركة التنقل بين مناطق الجنوب والشمال، وصيانة شبكة الصرف الصحي نظرا لأهميتها.

كما بحثت مع عمداء البلديات استئناف عمل المشاريع الزراعية، والمصانع المتوقفة، وتوفير احتياجات القطاع الصحي، حتى يتمكن من تقديم خدمات طبية ذات جودة للمواطنين، والاهتمام بصيانة وإنشاء مدارس نموذجية تساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشادت رئيس اللجنة حنان غميض، بنتائج الزيارة التي وصفتها بالناجحة، لتحقيقها الأهداف التي انطلقت من أجلها، لتذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لمواطني مناطق الجنوب، وأعلنت الاستمرار في الزيارات الميدانية للجنوب للمساهمة في تذليل الصعوبات التي تواجهها.

وأشادت في السياق نفسه بدعم الكوني لعمل اللجنة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ووضعه في صورة أعمالها أولًا بأول.

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