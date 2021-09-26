وعود حكومية بالرفع التدريجي لمرتبات القطاع العام

قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إنه عازم على الزيادة التدريجية لمرتبات موظفي القطاع العام، انطلاقا من الشرائح الأكثر تضررا.

وأكد الدبيبة في كلمة له خلال زيارته مدينة غريان السبت أن الحكومة رفعت مرتبات العاملين في قطاع التعليم العام، والتي ستحسب بدءاً من سبتمبر الحالي على أن ترفع مرتبات موظفي التعليم العالي والصحة وهيئة الشرطة تباعا، وهي القطاعات التي صدر لبعضها قوانين خاصة من مجلس النواب.

وأصدر الدبيبة اليوم الأحد قرارا بتخصيص مبلغ مليارين و 250 مليون دينار لتغطية الزيادة المقررة في مرتبات العاملين بوزارة التربية والتعليم.

وفي سياق منفصل أوضح الدبيبة نية حكومته إصدار قرارات بإيفاد الأوائل والمعيدين للدراسة في الخارج رغم تعذر اعتماد الموازنة وشح مخصصات بند الإيفاد في الموازنة الماضية، والتي تتولى الحكومة الصرف على أساسها وفق قانون 1/ 12

يذكر أن الحكومة قد شكلت لجنة تعنى بإعداد جدول مرتبات موحد للموظفين العموميين أغسطس الماضي، على أن تنجز مهامها خلال 60 يوما وذلك لتضمينها في مشروع الموازنة المتعثر بعد تصاعد المطالبات الشعبية بالعدالة الاجتماعية.

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