العقيد العمامي: ضبط مهاجرين غير شرعيين من الجنسية التركية والايرانية قبالة سواحل بنغازي بعد إبحارهم من تركيا

ضبطت السلطات الأمنية في بنغازي مهاجرين غير شرعيين من الجنسية التركية والإيرانية تعطل مركبهم قبالة السواحل الليبية.

رئيس قوة فرض القانون بنغازي عقيد جمال العمامي وفي تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، قال: إن المهاجرين يتجاوز عددهم الـ 45 مهاجرًا غير شرعي.

وأضاف العمامي أن هؤلاء المهاجرين كانوا في تركيا وقاصدين إيطاليا، إلا أن مركبهم تعطل قبالة السواحل الليبية، وسحبتهم الأمواج حتى عثر عليهم حرس السواحل.

وأوضح رئيس القوة أنه جرى إنزالهم في قاعدة بنغازي البحرية، وتسلمتهم السلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم في وقت لاحق.

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