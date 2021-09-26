بوشاح: المغرب يحتضن لقاء مرتقبا بين مجلسي النواب والدولة الأسبوع المقبل

يرتقب أن تحتضن المملكة المغربية مفاوضات جديدة، الأسبوع المقبل، بين المجلس الاستشاري للدولة ومجلس النواب، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة «هيبريس» المغربية.

ونقلت الصحيفة المغربية عن عمر بوشاح، النائب الثاني لرئيس المجلس الاستشاري قوله «أن هناك لقاء مرتقب من المزمع أن ينظمه المغرب الأسبوع القادم، يستضيف فيه لجنتين من مجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة لمناقشة قوانين الانتخابات والقاعدة الدستورية».

وعبر بوشاح عن استعداد المجلس الاستشاري للقاء في أي وقت وفي أي مكان، لوضع خارطة طريق والوصول إلى صيغة دستورية مشتركة للانتخابات.

وأوضح أن الشراكة السياسية هي الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن تفرد شخص أو مؤسسة بصياغة مستقبل البلاد، هو أخطر ما يكون.