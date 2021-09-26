46 عضوا بملتقى الحوار يطالبون المبعوث الأممي بعقد جلسة طارئة للملتقى

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2021

طالب 46 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بالدعوة لعقد جلسة طارئة للملتقى.

وحث أعضاء ملتقى الحوار السياسي في بيان لهم المبعوث الأممي على الدعوة لعقد جلسة طارئة لملتقى الحوار السياسي الليبي للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية ولاقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها والتي تهدد بانهيار العملية السياسية والمسار بأكمله.

وأكد أعضاء ملتقى الحوار السياسي أنهم يعتزمون التحرك الإيجابي والاستباقي لانقاذ ليبيا وإنقاذ خارطة الطريق وإعلان حالة انعقاد الملقى والاجتماع داخل أو خارج ليبيا.

وأعرب أعضاء ملتقى الحوار السياسي عن أملهم في المبعوث الأممي أن يتحمل المسؤولية الملقاة على عاتق بعثة الأمم المتحدة للدعم وفقا للمهام المسندة إليها بموجب قرارات مجلس الأمن.

وأشار أعضاء الملتقى إلى أن المسؤولية بينهم وبين البعثة الأممية تضامنية ومشتركة لإنهاء ما تم البدء فيه بشكل إيجابي وصولا لتحقيق الاستقرار والسلام المنشود عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المحدد لها.