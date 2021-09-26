المالية: أحلنا أذونات صرف مرتبات شهر سبتمبر إلى المصرف المركزي

العنوان –طرابلس

أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر 9 سبتمبر الجاري إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وأكدت الوزارة أنه تم صرف مخصصات منحة الطلبة الدارسين بالخارج حتى 30 سبتمبر الجاري، وأيضا منح الرسوم الدراسة للطلبة وأبناء الطلبة حتى نهاية العام الجاري.

وقالت الوزارة أيضا أنه تم صرف مرتبات موظفي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج حتى تاريخ 30 يونيو 2021، ومخصصات الباب الثاني للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية حتى تاريخ 30 أغسطس 2021.