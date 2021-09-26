القبض على زياد الزرزور في أفريقيا الوسطى ووضعه تحت الإقامة الجبرية

كشفت مصادر أمنية لـ”الساعة24″، عن اعتقال الرئيس التنفيذي السابق لفندق ليدجر بلازا ورئيس الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو”، “زياد الزرزور”، في مدينة بانغي، عاصمة أفريقيا الوسطى، وسحب جواز سفره ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وأوضحت المصادر، أن الفندق يتبع شركة “ليبيا العربية الأفريقية للاستثمار” التي سبق واتهمت “الزرزور” باستغلال الأزمة الليبية من أجل تسجيل شركة LAICO Centrafrique باسمه، مشيرة على تقارير سابقة أكدت أن زياد الزرزور استولى على الفندق بالتعاون مع الأطراف التي انقلبت على السلطة في أفريقيا الوسطى سنة 2014، وسط شبهات فساد كبيرة تحوم حول التعاملات المالية للفندق.

وأوضحت المصادر أن عملية الاعتقال شملت أحد حراس زياد زرزور، ويدعى “حزقيال”، كما تم حجز مدير فندق ليدجر ريمس بن سالم، ومنع المدير الإداري والمالي للفندق، الذي حاول الفرار من السلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى، من السفر بعد سحب جواز سفره.

وأكدت المصادر أن عملية القبض تمت بالتنسيق مع الجانب الليبي بناءً على اتهامه بالتلاعب بالاستثمارات الليبية هناك، وذلك بعد أن أرسلت ليبيا فريقا جديدا لاستلام ادارة الشركة بدلاً من الزرزور.