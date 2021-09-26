ميناء بنغازي: دخول خمس سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2021

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول خمس سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة بينها حبوب القمح والشعير.

وأكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي دخول سفينة نقل الحاويات (فكتوريا أل) وعلى متنها عدد 264 حاوية بضائع وسلع مختلفة وكذلك السفينة (جوردن) وعلى متنها 47 حاوية بضائع متنوعة.

وأشار الشهيبي إلى أن الميناء استقبل أيضا سفينة نقل الحبوب (كافكيز ) وعلى متنها 33000 طن من حبوب القمح والسفينة (سوبر ديڤرس) وعلى متنها 31131 طن من حبوب الشعير وكذلك السفينة( نزيهة) وعلى متنها 2452 طن من مادة الرخام.