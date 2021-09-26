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رصد 18 وفاة و 989 إصابة جديدة بـ”كورونا” في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 18 حالة وفاة بفيروس كورونا، يوم الأحد؛ ليرتفع إجمالي الوفيات منذ تسجيل أول حالة إلى 4606 وفيات.

المركز، في تحديثه اليومي؛ أكد أن الحالات الإيجابية بلغت 989حالة، شكّلت ما نسبته 17% من مجموع العينات الواردة للمركز، والبالغة 5826 عينة، بينما سجل 1371 حالة تعافٍ.

يُشار إلى أن حالات الإصابة النشطة بفيروس “كورونا”، بلغت بحسب بيانات المركز؛ 77479 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي الإجمالية 254895 حالة، مع استمرار جهود المركز الوطني في توسيع دائرة تقديم اللقاحات، حيث بلغ عدد المُلقّحين بالجرعة الأولى 1359693 بينما بلغ عدد المُلقّحين بجرعتيْن 187274.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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