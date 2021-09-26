مهددة بالإضراب العام.. نقابة الأطباء للدبيبة: قراراتكم استفزازية وانتقائية

قالت النقابة العامة للأطباء، إنه “بتاريخ 18/6/2021 أعلنا تعليق الاضراب الى حين إشعار آخر كبادرة حسن نوايا من طرفنا استجابة للخطوة الإيجابية التي قام بها رئيس الحكومة (حينها) بطلب تضمين قيمة الزيادة التقديرية لمرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الواردة بالقرار 885 لسنة 2019 لمخصصات الباب الأول بالميزانية العامة المعروضة على مجلس النواب واتخاذ القرار المناسب حيالها”.

النقابة وفي بيان رسمي، أضافت: “ومن ثم بدأ الحديث على مشروع زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة بشكل عام الأمر الذي تحمسنا له كثيراً وأيدناه، ولكن تفاجئنا منذ يومين بإصدار رئيس الحكومة لقرار بشأن تنفيذ زيادة مرتبات لفئة بعينها دون سواها في إجراء انتقائي غير مسبوق لرئيس حكومة المفترض أنه على كل الليبيين الأمر الذي نشجبه ونعتبره قرارا استفزازيا ويدعونا إلى التساؤل عن أسباب ودوافع اتخاذ هذا القرار وسرعة تنفيذه في هذا التوقيت”.

وأتمت: “في هذا الخصوص تؤكد النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة على أن اتخاذ قرارات انتقائية من قبل الحكومة والتفرقة في المعاملة بين فئات أبناء الشعب الواحد سياسة خاطئة قد تجر ورائها نتائج غير محمودة العواقب، وعليه تأمل النقابات العامة من رئيس الحكومة اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لإعادة تفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 بأسرع وقت ممكن حتى لا نضطر آسفين الى احياء إجراءات الاضراب العام (المعلق) بكافة المرافق الصحية العامة في كل أرجاء ليبيا لنيل حقوقنا المشروعة”.

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