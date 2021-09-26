بدء المرحلة الثانية لحملة هدم العشوائيات بمنطقة قصر خيار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2021

أعلنت وزارة الداخلية بدء المرحلة الثانية لحملة إزالة وهدم المباني العشوائية بمنطقة قصر خيار تنفيذاً لتعليمات النائب العام.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية باشرت اليوم الأحد بحضور النيابة العامة قصر خيار في المرحلة الثانية من عملية إزالة وهدم المباني العشوائية على شواطئ البحر بمنطقة قصر الخير والواقعة على مسافة مئة متر من الشواطئ البحرية، وكذلك إزالة وهدم المباني الغير قانونية بالغابات المملوكة للدولة بالمنطقة.

وبينت وزارة الداخلية أنه جرى خلال الحملة إزالة وهدم ستة عشر مبني مخالف وغير قانوني على أراضي المملوكة للدولة.