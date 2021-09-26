جهاز النهر الصناعي يطلق حملة واسعة لإزالة الوصلات غير شرعية من سرت لراس لانوف

ليبيا – عقد مدير عام الإدارة العامة للسلامة ومنع الخسائر بجهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي اليوم الأحد اجتماعًا مع رئيس فرع الشرطة الزراعية سرت.

الحاضرون اتفقوا بحسب المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي على ضرورة الإسراع بإطلاق حملة واسعة لإزالة الوصلات غير شرعية، لما لها من أضرار جسيمة على استمرار الإمداد المائي وسلامة المنظومات.

وأفاد رئيس فرع الشرطة الزراعية أن الجهاز على استعداد للمساهمة في إزالة الوصلات ضمن الحدود الإدارية التابعة له، والتي تشمل المنطقة الواقعة ما بين مدينة سرت (خزان القرضابية) وحتى مدينة راس لانوف.

كما اتفق الحاضرون على تجهيز خطة العمل والبدء خلال الأيام القريبة القادمة.

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