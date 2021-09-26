عودة التيار الكهربائي لبعض مرافق وأحياء مدينة تاورغاء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تمكن فرق الصيانة الفنية التابعة لها، من إيصال التيار الكهربائي لعدد من المرافق والأحياء السكنية بالمدينة.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس مجلس إدارة الشركة وئام العبدلي ظهر اليوم الأحد للمدينة، وتابع خلالها جهود إيصال التيار الكهربائي لمبنى شركة هاتف ليبيا وأحياء امبيرش والقرير وحي الوطنية‏، في إطار خطة لربط كافة مرافق وأحياء المدينة بالشبكة الكهربائية.

يُذكر أن أصول الشركة العامة للكهرباء داخل تاورغاء قد تعرّضت لأضرار بالغة، نتيجة للأحداث التي شهدتها المدينة وأدت لتهجير أهلها قبل أن تعود الحياة للمدينة بشكل تدريجي.

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