نشطاء ومشايخ وأعيان برقة يستنكرون أفعال حكومة تسيير الأعمال ويؤكدون دعم البرلمان

استنكر نشطاء ومشايخ وأعيان برقة في بيان لهم ما تقوم به حكومة تسيير الأعمال وعدم التزامها بعملها المنوط بها وعلى رأسها تقديم الخدمات للمواطنين والتمهيد لإجراء الانتخابات.

كما انتقد البيان إهمال الحكومة للملفات المهمة وتحولها إلى حكومة مركزية تمنع التوزيع العادل للموارد والخدمات والمشاريع بالتساوي على الأقاليم المهمشة خاصة في برقة وفزان.

وأكد البيان ان حكومة تسيير الاعمال فشلت في تطبيق خارطة الطريق وتوحيد المؤسسات وتوزيع الوظائف وتمادت في اغلاق المؤسسات في برقة وتحويلها إلى طرابس.

واكد بيان نشطاء واعيان ومشايخ برقة بكافة شرائحها ومكوناتها وقبائلها دعمه الكامل لمجلس النواب المنتخب بصفته الجسم التشريعي الوحيد وتأييد قرار سحب الثقة وتحويل الحكومة لحكومة تسيير أعمال.

وشدد على دعم القوات المسلحة واستنكر خطاب الكراهية الذي تتبناه الحكومة ما يهدد النسيج الاجتماعي.

وبارك البيان اصدار قانون انتخاب الرئيس ودعاه لإصدار قانون الانتخابات البرلمانية، مطالباً الحكومة بتنفيذ كافة القرارات التي من شأنها تحسين حياة المواطن.

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