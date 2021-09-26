عقيلة صالح: إجراء الانتخابات في موعدها الحل الوحيد لاستقرار ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” أعضاء اتحاد الطلبة مساء أمس السبت بمكتبه في مدينة القبة.

وصرح المتحدث باسم المجلس الرئاسي عبد الله بليحق، بأن اللقاء تناول عددا من قضايا ومشاكل الطُلاب وشريحة الشباب بشكل عام.

وقال بليحق إن ” عقيلة صالح ” أكد على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل ليبيا وتقدم وازدهار البلاد، مؤكداً أن الشباب هم عُماد المجتمع، وبضرورة دعم الطلبة في استكمال دراستهم لدرجات متقدمة من مراحل العلم والمعرفة لتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية من خلال العلم.