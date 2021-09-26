رئيس البرلمان يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 September, 2021

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعضاء اتحاد الطلبة على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر كونها الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب الليبي وإنهاء حالة الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة بحث قضايا ومشاكل الطلاب وشريحة الشباب بوجه عام.

وأشار صالح إلى أهمية دور الشباب في بناء مستقبل ليبيا وتقدم وازدهار البلاد، مشدداً على أن الشباب هم عُماد المجتمع.

وأكد صالح ضرورة دعم الطلبة في استكمال دراستهم لدرجات متقدمة من مراحل العلم والمعرفة لتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية من خلال العلم. ، كما أكد رئيس مجلس النواب وأعضاء إتحاد الطلبة