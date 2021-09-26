الزكار يفتتح جلسة تدريبية حول تسليم بطاقات الناخبين

افتتح مدير إدارة العمليات بمفوضية الانتخابات، الصادق الزكار، جلسة تدريبية لتبادل الخبرات مع مشرفي التدريب بمكاتب الإدارة الانتخابية بشأن الاستعدادات لتسليم بطاقات الناخبين.

رئيس قسم التدريب، عبد الباسط النفاثي، من جهته أفصح عن خطة التدريب التي ستنطلق قريبا حول كيفية تسليم بطاقة الناخب، والتي ستبدأ بافتتاح مركز توزيع البطاقات بالمدارس المخصصة كمراكز انتخابية، مرورا بعمليات استقبال الناخبين والتحقق من هوياتهم، إضافة إلى محاكاة كاملة لعملية توزيع البطاقات على الناخبين، وفقا للموقع الرسمي للمفوضية.

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