حكومة الدبيبة توقع 51 مشروعا في نطاق بلدية مصراته وتتجاهل المدن المتضررة

أصدر مدير عام جهاز الإسكان والمرافق قراراً حمل الرقم “54” لعام 2021 يقضي بمباشرة التعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ مشاريع أعمال صيانة عاجلة للطرق داخل نطاق بلدية مصراته.

هذا وحمل القرار في طياته 51 مشروعاً دون أن تنظر حكومة تسيير الأعمال في المدن المتضررة جراء حرب القوات المسلحة على الإرهاب كطرابلس وبنغازي ودرنة وأجدابيا وسرت وتتغاضى عن مدينة تاورغاء المنكوبة منذ 2011 وتغض البصر عن مدن ومناطق الجنوب التي تعاني من الإهمال الحكومي بل تكاد تفتقر لأبسط الخدمات منذ العهد السابق.

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