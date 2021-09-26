بحضور 5 وزراء.. الاجتماع الأول للجنة إعداد أسعار المشروعات

عقدت ‎لجنة إعداد لائحة الأسعار الاسترشادية للمشروعات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2021 والمكلفة بإعداد لائحة تضع أسس لأسعار التعاقد ، اجتماعها الأول، اليوم الأحد، برئاسة وزير المواصلات وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة، وزير الصناعة والمعادن، وزير الإسكان والتعمير، وزير التخطيط، ورئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وبحسب إيجاز صحفي للجنة، بحث المجتمعون معالجة العراقيل التي تواجه انطلاق تنفيذ مشروعات التنمية بالبلاد، وناقشوا الأسس القانونية والتجارية لوضع لائحة أسعار جديدة تتماشى مع الواقع في السوق الليبي.