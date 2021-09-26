مفوضية الانتخابات تعقد جلسة تدريبية حول توزيع بطاقات الانتخاب

ليبيا – عقد قسم التدريب بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس السبت جلسة تدريبية لتبادل الخبرات مع مشرفي التدريب بمكاتب الإدارة الانتخابية بشأن الاستعدادات لتسليم بطاقات الناخبين، وذلك بمقر المفوضية.

افتتح الجلسة مدير إدارة العمليات الصادق الزكار وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية، موضحًا أن هذا البرنامج لتنسيق الجهود ونقل الخبرات والمعلومات اللازمة لكيفية توزيع البطاقات الانتخابية على الناخبين، وأهمية هذه البطاقة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأفاد الزكار أن البرنامج الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، كان بمشاركة 29 مشرف تدريب بجميع المكاتب الانتخابية التابعة للمفوضية.

من جانبه تحدث رئيس قسم التدريب السيد عبدالباسط النفاثي عن خطة التدريب التي ستنطلق قريبًا حول كيفية تسليم بطاقة الناخب، وتنضوي على سلسلة من الإجراءات تبدأ بافتتاح مركز توزيع البطاقات بالمدارس المخصصة كمراكز انتخابية، مرورًا بعمليات استقبال الناخبين والتحقق من هوياتهم؛ إضافة إلى محاكاة كاملة لعملية توزيع البطاقات على الناخبين.

وشارك في هذه الجلسة عن وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة السيد عبد الرؤوف شنب، موضحًا التدابير الواجب اتباعها لتسهيل إجراءات تسليم البطاقة على الناخبين من شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن خطة التدريب على إجراءات تسليم البطاقة سوف تنطلق في نطاق مكاتب الإدارة الانتخابية على عدة مستويات، وسوف تستهدف المدربين الأساسيين والمتعاونين وصولًا إلى موظفي مراكز الانتخاب.

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